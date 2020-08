Attività ludiche e sportive post emergenza Covid: “Mancano gli spazi nelle scuole per le attività pomeridiane, il Comune intervenga e dia soluzioni”

L’emergenza Covid-19 porta con sé conseguenze di carattere economico, ma anche sociale e culturale. Con non poco ritardo e fondate incertezze si sta pensando a come far ripartire in sicurezza la Scuola a settembre, utilizzando tutti gli spazi a disposizione, anche in orari pomeridiani. Non si sta pensando, però, alle attività sportive, artistiche e culturali che vengono svolte regolarmente durante l’anno nelle palestre e negli spazi scolastici, che ad oggi si vedono respinte le richieste di concessione delle sale da parte delle Circoscrizioni e del Comune di Verona.

“Siamo consapevoli di quanto sia complessa la situazione– commenta Beatrice Verzè, consigliera Traguardi in Quinta Circoscrizione-, ma non possiamo lasciare questa problematica al caso. In gioco qui non c’è solo la sopravvivenza delle tantissime associazioni, scuole e società sportive e culturali del territorio, ma anche la componente più didattica e di svago di tante bambine e bambini, ragazze e ragazzi che dedicano i loro pomeriggi alle più disparate attività e dei genitori, lavoratori e non, che non saprebbero più dove lasciare i propri figli dopo scuola”.

Prosegue il Consigliere Comunale Tommaso Ferrari: “L’amministrazione deve al più presto trovare soluzioni concrete insieme ai dirigenti scolastici e alle associazioni e società coinvolte, attraverso dei tavoli di lavoro specifici. Dobbiamo tornare ad essere una città che guarda alle giovani generazioni e l’emergenza Covid-19 può diventare un’ottima opportunità per farlo”.

“A Verona, in particolare in Quinta Circoscrizione siamo circondati da edifici dismessi che creano soltanto degrado, penso a Basso Acquar o ad alcune zone della Zai. Perché non dar loro nuova vita, riqualificandoli, e creando spazi per le varie società e associazioni del territorio?” conclude Beatrice Verzè.