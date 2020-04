Aumentano i trasgressori, 20 mila sanzioni nel weekend

Con gli 11mila di ieri salgono ad oltre 20mila le persone denunciate nel weekend dalle forze dell’ordine per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. Ieri sono stati 186.741 i controllati: 11.022 sono stati sanzionati per i divieti di spostamento, 47 per false dichiarazioni e 25 per violazione della quarantena. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 66.538: 115 titolari sono stati sanzionati, per 24 è stata decisa la chiusura dell’attività. Sabato i denunciati erano stati circa 9.500; i trasgressori aumentano, dunque. Un uomo che faceva surf a Termoli è stato multato.

Si aggrava il bilancio dei medici morti, 87 il numero di coloro che sono deceduti per l’epidemia di Covid-19. Gli ultmi sono i medici Giovanni Battista Tommasini (medico di famiglia), Riccardo Zucco (Neurologo), Ghvont Mrad (medico termale), Gianbattista Bertolasi (medico di famiglia), Silvio Lussana (internista), Giuseppe Aldo Spinazzola (cardiologo), Vincenzo Emmi (rianimatore), Carlo Amodio (radiologo).

Il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) Nicola Magrini è risultato positivo al Coronavirus. E’ in isolamento, sta bene e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto. Tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui saranno in isolamento domiciliare fino a verifica del loro stato rispetto al virus Covid-19.

E’ cominciata l’operatività nella nuova struttura sanitaria creata nei padiglioni della Fiera di Milano. E’ arrivata in mattinata la prima ambulanza dell’ospedale che è gestito dal Policlinico di Milano.

Resta il tema dei dispositivi di protezione. “Sono arrivate 9 milioni di mascherine”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio accogliendo a Fiumicino un carico di aiuti inviato dagli Emirati Arabi Uniti. In Toscana i dispositivi di protezione verranno distribuiti con un porta a porta nei Comuni.

Fonte: ANSA.