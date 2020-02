Aurora Ramazzotti e i bisogni dei cani. Associazione italiana difesa animali ed ambiente

Nei giorni scorsi abbiamo letto sul TGCOM una dichiarazione di Aurora Ramazzotti figlia del cantautore Eros e di Michelle Hunziker che denunciava che ogni giorno nella via dove abita lei ci sono decine di cacche di cane che a suo dire non vengono raccolte e che quindi la obbligano a fare lo slalom finendo immancabilmente per calpestarne una e questo secondo quanto dichiarato dalla signorina avviene ogni giorno che Dio ha creato. A queste dichiarazioni risponde il presidente dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA Lorenzo Croce: “Premesso che chi non raccoglie la cacca dei cani è un incivile ritengo le parole della signorina Aurora Ramazzotti perlomeno un po esagerate, visto che sui marcipiedi di Milano si trovano con maggiore facilità i mozziconi e le cicche di sigarette ed altri vari rifiuti di origine umana tra cui le sputazzate per terra. Mi piacerebbe fare una passeggiata dove la signorina dice di vedere le cacche dei cani e contarle con lei insieme agli altri rifiuti- conclude Croce- se ha ragione lei prometto solennemente di tenerle pulita la via di casa dalle cacche dei cani personalmente per un mese”.