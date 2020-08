Auto nel torrente Orolo, muore conducente

VICENZA, 05 AGO – Un’auto è finita stamane nel torrente Orolo lungo la strada di Lobia a Vicenza. Il bilancio è di una persona morta e di una donna salvata dai sommozzatori dei vigili de fuoco. Non è stato appurato se la perdita di controllo da parte del conducente sia stata causata dal fondo stradale reso scivoloso dalle forti piogge delle ultime ore. Quando i sommozzatori si sono tuffati sono riusciti ad estrarre dall’abitacolo la ragazza, non in gravi condizioni, che era riuscita a respirare nei pochi centimetri di spazio non allagato della vettura capovolta. Il conducente era invece già deceduto.

