Azione congiunta Polizia locale e Polizia di Stato: arrestato dopo un inseguimento uno spacciatore in via Cappuccina

Un uomo di 51 anni è stato arrestato nella tarda mattinata di ieri, domenica 10 maggio, al termine di una azione congiunta tra Polizia locale di Venezia e Polizia di Stato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che il giorno prima era stato visto intrattenersi più volte con altri noti spacciatori nella zona di via Cappuccina, è stato intercettato dalle radiomobili del Nucleo cinofilo e del Nucleo di Pronto impiego della Polizia Locale, in servizio quotidiano nelle zone della terraferma sensibili allo spaccio, mentre percorreva via Cappuccina in sella ad una bicicletta.

Alla vista delle auto di servizio l’uomo ha cercato di fuggire verso la stazione ferroviaria di Mestre, lasciando cadere a terra tre involucri di plastica bianca, poi recuperati dagli agenti, contenenti marijuana. Grazie all’aiuto di una volante della Polizia di Stato, intervenuta per dare man forte agli operatori della Polizia locale, all’uomo è però stata bloccata ogni via di fuga. Dopo aver tentato di divincolarsi, spintonando con forza e provando a colpire gli operatori, l’uomo è stato bloccato a terra e immobilizzato con le manette di sicurezza.

Durante la perquisizione sul 51enne è stato trovato, nascosto nella biancheria intima, un calzino con dentro trentasette involucri in plastica termosaldata contenenti marijuana.

Dopo l’arresto, lo spacciatore, con un precedente di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della Questura ed è poi stato portato da Polizia locale e Polizia di Stato davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Venezia, 11 maggio 2020