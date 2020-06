Base ‘writers’ sopra la tangenziale nord. Scoperti nomi in codice, bozzetti e bombolette pronte a imbrattare la città

Pensavano di trovare un bivacco da sgomberare, invece hanno scoperto una vera e propria base utilizzata dai writers. Non gli artisti che recuperano e valorizzano con le loro opere spazi e pareti abbandonate, ma veri e propri imbrattatori, pronti a intervenire con le loro scritte su edifici e monumenti della città. Gli agenti della Polizia locale di quartiere di Borgo Milano, su segnalazione, sono intervenuti sopra uno dei sottopassi della tangenziale nord, area nascosta al passaggio, utilizzata come ‘sede sociale’ da un gruppo di vandali. Sul posto sono stati rinvenuti non solo bombolette spray, sedie, tavolette di legno, ma anche le bozze delle scritte e dei disegni pronti per essere riprodotti in città. Un’attività non consentita, che ogni anno comporta un costo per l’amministrazione comunale, impegnata nel mantenere puliti edifici e monumenti pubblici.

La Polizia locale sta portando avanti tutti gli accertamenti del caso per individuare le persone che frequentavano l’area, verificando i ‘tag’, ossia i nomi in codice dei componenti del gruppo, ritrovati sul posto.

“Un conto è la street art, un altro gli atti vandalici di chi si diverte ad imbrattare e rovinare palazzi e monumenti, dimostrando di non avere un minimo di senso civico – afferma l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato -. Terremo monitorata quest’area e, attraverso il materiale ritrovato, rintracceremo le persone che la frequentavano. È un fenomeno che, grazie alla telecamere di videosorveglianza, è stato arginato. Ma non intendiamo lasciar correre, soprattutto quando si tratta di persone che non si fanno nessun riguardo a deturpare il nostro patrimonio storico-artistico”.