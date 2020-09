Batte la testa e perde il controllo della barca, morto

Il conducente di un barchino è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi nella Laguna di Venezia mentre stava navigando lungo il Canale dell’isola di Pellestrina assieme a una donna.

Dalle verifiche condotte dalla Guardia Costiera l’uomo, scivolando all’indietro sul paiolato, avrebbe urtato il roll-bar della barca perdendo i sensi. Il natante, privo di controllo, è andato a urtare i frangiflutti presenti nella zona, quindi ha continuato a navigare mentre la passeggera tentava inutilmente di rianimarlo.

Sul posto sono intervenute due persone che stavano effettuando manutenzioni a un’altra barca ormeggiata, mettendo in sicurezza il mezzo riportandolo a terra. Oltre alle unità delle Capitanerie di porto di Venezia e di Chioggia, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e il Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conduttore.

(ANSA).