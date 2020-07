Benessere di lusso al Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano

12 cabine fra cui Aemotio Spa con lettino ad acqua, suite Regno del Cirmolo e Regno del Fanes con sauna fieno e bagno turco, stanza design dedicata al trattamento Caveau. Questo e molto altro offre la nuova area wellness del Dolomiti Wellness Hotel Fanes, 5 stelle di San Cassiano in Alta Badia.

San Cassiano (BZ), 27 luglio 2020 – Un nuovo angolo di paradiso si aggiunge all’offerta lusso del Dolomiti Wellness Hotel Fanes. Il 5 stelle di San Cassiano inaugura la nuova esclusiva spa con Fanes Private Suite e Aemotio Spa per una totale esperienza di relax, stanza Caveau dedicata al trattamento anti-aging best seller e cabine wellness per classici trattamenti benessere e beauty effettuati con prodotti d’eccellenza.

Sono in tutto 12 le suite della nuova Fanes Spa, che offre una varietà di trattamenti beauty e massaggi in grado di soddisfare ogni esigenza. La Aemotio Spa con particolare lettino ad acqua riscaldato è ideale per i trattamenti wellness che abbinano massaggio a bagno di vapore. Le nuove Fanes Private Suite invece sono due esclusive e spaziose cabine trattamento dove vivere un paio d’ore indimenticabili con la propria dolce metà, grazie alla formula peeling, intimo relax di coppia con sauna o bagno benefico, massaggio rinvigorente e dulcis in fundo bis di relax nell’accogliente area dedicata. In particolare, la suite Regno del Cirmolo è una pura immersione nel benessere di tradizione alpina: gli interni in caratteristico legno di cirmolo diffondono un gradevole e benefico profumo nella stanza, che comprende anche sauna al fieno e all’esterno vasca salina circolare. Caratteristiche della suite Regno del Fanes sono invece ampio bagno turco e due originali vasche da bagno ricavate ciascuna da un unico tronco di castagno, per fare un bagno al siero di latte, di vinaccioli o di oli aromatici all’interno di una autentica opere d’arte. Interamente dedicata al trattamento di punta è invece la stanza Caveau, dal design raffinato sui colori nero e oro, che richiama i prodotti dell’omonima linea cosmetica, naturali rimpolpanti e anti-aging, una vera cura per la pelle.

«Siamo molto orgogliosi di accogliere gli ospiti in questa spa di altissimo livello» dice la Spa Manager Ingrid Crazzolara «Come del resto anche prima della ristrutturazione, qui al Dolomiti Wellness Hotel Fanes offriamo trattamenti selezionati con prodotti eccellenti e affidiamo i nostri ospiti a collaboratori altamente specializzati. La nostra filosofia è di donare all’ospite uno spazio benessere di lusso. Perciò abbiamo progettato la nuova spa su misura, con il desiderio di creare un luogo rilassante e piacevole, elegante e allo stesso tempo accogliente. Abbiamo creato un ambiente in armonia con la struttura storica dell’hotel grazie all’utilizzo di materiali naturali e uno stile alpino in spazi ampi, perché anche lo spazio è lusso».

