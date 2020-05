Bertucco: “Continua il pellegrinaggio dei rifiuti veronesi: Da Sant’Urbano ora la nuova destinazione è Legnago”

Continua il giro delle sette chiese dei rifiuti veronesi. Con decreto del dirigente regionale del 26 Maggio scorso, i Bacini di Verona Città e Verona Nord sono stati autorizzati a conferire temporaneamente (fino al 31 dicembre 2020) i rifiuti indifferenziati presso la discarica Legnagno Servizi Spa. Si tratta dell’ennesima soluzione tampone per rimediare all’incapacità degli amministratori veronesi di chiudere il ciclo dei rifiuti sul proprio territorio.

Tra l’altro la struttura di Legagno, posseduta dal Comune di Legnago in comproprietà con una società controllata di Aim Vicenza, sarà oggetto di una perizia estimativa dal momento che, molto probabilmente, finirà tra gli asset da redistribuire nell’ambito della fusione a tre tra Agsm, Aim e A2A.

Nel provvedimento regionale si sottolinea che “gli incontri tra i bacini veronesi avvenuti nel corso del 2019 non hanno portato ancora ad un accordo tra i Consigli di bacino veronesi per la gestione integrata di tutti i rifiuti urbani”. E che “la Provincia di Verona, con nota prot. n. 21607 del 29.04.2020, ha manifestato la difficoltà a istruire, in questo particolare momento, il procedimento amministrativo, chiedendo in particolare alle Regione del Veneto di avocare fino al 31.12.2020”. Insomma se n’è lavata le mani.

Michele Bertucco, consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune