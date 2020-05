Bertucco: “Lega e Sboarina: ci eravamo tanto amati”

Sembra aperto un divario pressoché incolmabile tra il Sindaco e il maggior partito della coalizione che lo sostiene: la Lega. Sulla riapertura dell’aeroporto Catullo i due poli si sono espressi in maniera diametralmente opposta con il Sindaco allineato a Paolo Arena in posizione supina a quella di Save, che non ha alcun interesse a riaprire lo scalo veronese, mentre la Lega poneva la riapertura come condizione vitale strepitando contro il governo ma senza far valere il peso di cui dispone in Areogest.

Sboarina dialoga meglio con Paolo Arena che con i suoi suoi alleati anche sul commercio. Sul nuovo piano per i plateatici l’assessore Zavarise è stato clamorosamente messo da parte da parte del Sindaco che così ha attuato una singolare forma di disintermediazione. E altrettanto clamoroso è lo scollamento della maggioranza sull’ipotesi fusione a tre con Agsm, Aim e A2A.

Staremo a vedere che documenti ci consegneranno la prossima settimana su caso di A2A, come minoranze abbiamo chiesto l’intervento del Prefetto per costringere l’amministrazione a convocare il Consiglio straordinario che avrebbe dovuto tenersi già a febbraio.

Di certo il gelo in seno alla maggioranza sta tenendo ferma l’amministrazione su questioni di vitale importanza, più di quanto già facesse di suo la già flemmatica compagine di centro destra prima della crisi da Coronavirus.

Michele Bertucco, consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune