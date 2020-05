Bike sharing. Riprendono i lavori per installare le nuove ciclo stazioni nei quartieri

Ripartono lunedì i cantieri per l’installazione delle nuove stazioni di bike sharing in tutti i quartieri della città. Gli interventi, che erano stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, porteranno così al completamento della rete di 20 nuove ciclo stazioni di ultima generazione. I lavori, infatti, prevedono il potenziamento di 2 stazioni per bike sharing già esistenti e la realizzazione di 18 completamente nuove, in zone della città in cui non erano presenti.

Le nuove postazioni, oltre a poter ospitare le bici tradizionali, saranno in grado di ricaricare quelle a pedalata assistita, grazie ad un’apposita centralina installata nella struttura. Non a caso, sono in arrivo in città, 170 nuove bici tradizionali e 150 e-bike, 50 delle quali munite di seggiolino per il trasporto bambini. In questo modo si darà attuazione al Piano per la Mobilità di Emergenza che prevede di implementare sistemi di trasporto alternativi all’auto privata.

I cantieri in partenza riguardano l’installazione di 4 nuove stazioni in altrettante zone della città. Il bike sharing approderà, quindi, in piazzale Scuro (di fronte all’ospedale di borgo Roma) dove troveranno posto 30 stalli per le bici, in via Centro con 24 stalli, in piazza Libero Vinco con 27 stalli e nel piazzale di Porta Palio, dove l’attuale stazione delle biciclette sarà ammodernata e ampliata.

“Completando l’installazione delle nuove ciclo stazioni – dice l’assessore a Viabilità e Traffico Luca Zanotto – potenziamo il servizio di bike sharing in tutti i quartieri della città e diamo concreta attuazione al Pme. I cittadini potranno contare su mezzi e infrastrutture sicure per spostarsi da una parte all’altra della città. Oltre alle nuove stazioni e alle bici, infatti, stiamo provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste ciclabili in modo da mettere in rete un vero e proprio sistema pensato per gli spostamenti urbani su due ruote”.