Bloccato a terra da agenti a Verona, Cirielli (FdI): “No a speculazioni, totale supporto alla Polizia”

“La Polizia di Verona ha fatto il proprio dovere. Si evitino inutili e stupide speculazioni mediatiche e politiche su questa vicenda”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e presidente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Non ho alcun dubbio sull’operato dei poliziotti, che hanno dichiarato di essere intervenuti in via Monreale per garantire la pubblica incolumità, visto che l’uomo arrestato era in stato di alterazione da psicofarmaci e da alcol. E, alla richiesta di mostrare i documenti, ha opposto anche resistenza inveendo contro gli stessi agenti e tentando di togliere loro finanche le manette. Stranamente, però, queste immagini non compaiono nel video che sta facendo il giro del web. Non vorrei – aggiunge Cirielli – che ci trovassimo di fronte all’ennesimo maldestro tentativo di danneggiare l’immagine dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa. Piena supporto, dunque, agli agenti della Polizia di Stato e alle altre Forze dell’Ordine della nostra Nazione che, ogni giorno, nonostante le difficoltà e rischiando la propria vita, sono in prima linea per garantire la sicurezza e la legalità nelle nostre città” conclude Cirielli

Venerdì, 10 luglio 2020