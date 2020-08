Blog dell’Anno 2020: continuano i sorpassi in classifica generale

Continua il flusso di voti per Blog dell’Anno 2020, ormai arrivati a oltre 3700 per questa prima settimana del secondo mese di competizione.

Il Blog di Daniele Bartocci continua a mantenere ben salda la prima posizione in classifica generale, seguito a ruota da Nati Sportivi. In2thewhite sorpassa a sorpresa Cinzia in Bici, che rimane comunque il primo blog della categoria Ciclismo, e Formula Race, saldamente in testa per la categoria Motori. CalcioMania 90 resta in testa in categoria Calcio, tallonato da Momenti di Calcio, ma rimonta Calcio Gourmet che passa al terzo posto della categoria.

Basket Sardegna resta sul trono d’oro della categoria Basket, tallonato da Reggio a Canestro. Continua il serrato testa a testa tra Il blog del tennis e Il Mondo del Tennis. Rimane invariata la situazione nelle categorie Ciclismo e Altri Sport.

Ecco alcuni dei blog più votati:

Categoria Calcio:

– CalcioMania 90 con 254 punti

– Momenti di Calcio con 244 punti

– Calcio Gourmet con 74 punti

Categoria Basket:

– Basket Sardegna con 77 punti

– Reggio a Canestro con 49 punti

– La giornata tipo con 8 punti

Categoria Tennis:

– Il mondo del Tennis di Federico Bazan con 49 punti

– Il Blog del Tennis con 44 punti

Categoria Ciclismo:

– Cinzia in Bici con 418 punti

– Ciclocolor con 40 punti

– Ruoteraggiecatena con 1 punto

Categoria Motori:

– Formula Race con 385 punti

– F1 World con 18 punti

– Cuore Desmo con 5 punti

Categoria Altri Sport:

– Il blog di Daniele Bartocci con 592 punti

– Nati Sportivi con 566 punti

– In2theWhite con 430 punti

Ecco i primi 3 classificati della top 20 generale:

– Il blog di Daniele Bartocci

– Nati Sportivi

– In2thewhite