Blog dell’Anno 2020: quota 5000 voti al termine del secondo mese di competizione

I voti per Blog dell’Anno 2020 toccano quota 5000 al termine del secondo mese di competizione, a dimostrazione dell’accanita partecipazione di migliaia di utenti appassionati e centinaia di blogger che hanno a cuore lo sport e i valori da esso veicolati.

Il Blog di Daniele Bartocci continua a difendere la vetta conquistata in classifica generale, strettamente tallonato da Nati Sportivi, secondo per pochissimi punti. In2thewhite mantiene saldo il suo terzo posto, con Cinzia in Bici che, come per Nati Sportivi, la tallona strettamente per una decina di punti. Formula Race passa in quinta posizione, ma mantiene salda la vetta della categoria Motori. Anche CalcioMania 90 resta in testa in categoria Calcio, con Momenti di Calcio che tenta il ribaltone grazie a un distacco minimo; Calcio Gourmet chiude il podio della categoria mantenendo una solida distanza da Pianeta Serie B.

Invariata la situazione nella categoria Basket, con Basket Sardegna al primo posto e Reggio a Canestro a seguire; La Giornata Tipo chiude il podio. Ribaltone in categoria Tennis, con Il blog del Tennis che sorpassa Il Mondo del Tennis e si assicura il primo posto. Rimane invariata la situazione nelle categorie Ciclismo e Altri Sport.

Ecco alcuni dei blog più votati:

Categoria Calcio:

– CalcioMania 90 con 333 punti

– Momenti di Calcio con 311 punti

– Calcio Gourmet con 84 punti

Categoria Basket:

– Basket Sardegna con 126 punti

– Reggio a Canestro con 104 punti

– La giornata tipo con 8 punti

Categoria Tennis:

– Il Blog del Tennis con 67 punti

– Il mondo del Tennis di Federico Bazan con 50 punti

Categoria Ciclismo:

– Cinzia in Bici con 545 punti

– Ciclocolor con 40 punti

– Ruoteraggiecatena con 2 punto

Categoria Motori:

– Formula Race con 486 punti

– F1 World con 18 punti

– Cuore Desmo con 5 punti

Categoria Altri Sport:

– Il blog di Daniele Bartocci con 739 punti

– Nati Sportivi con 724 punti

– In2theWhite con 559 punti

Ecco i primi 3 classificati della top 20 generale:

– Il blog di Daniele Bartocci

– Nati Sportivi

– In2thewhite