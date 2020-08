Blog dell’Anno 2020: ribaltoni in classifica generale

Oltre 3000 voti per il primo mese di Blog dell’Anno 2020, la competizione di Superscommesse.it dedicata alla passione per l’informazione sportiva.

Il Blog di Daniele Bartocci sorpassa Nati Sportivi in classifica generale, passando al primo posto. Chiude il podio Formula Race, confermandosi però il miglior blog della categoria Motori, con Cinzia in Bici alle calcagna, regina assoluta della categoria Ciclismo. CalcioMania 90 resta in testa in categoria Calcio, tallonato da Momenti di Calcio.

Basket Sardegna si conferma il primo blog della categoria Basket, con Reggio a Canestro che recupera punti mantenendo il secondo posto. Il blog del tennis rimonta tallonando strettamente Il Mondo del Tennis.

Recupera terreno Ciclocolor ed entra anche Ruoteraggiecatena in competizione nella categoria Ciclismo, per tentare di spodestare il trono di Cinzia in Bici. Serratissima la competizione nella sezione “Altri sport”.

Ecco alcuni dei blog più votati:

Categoria Calcio:

– CalcioMania 90 con 211 punti

– Momenti di Calcio con 201 punti

– Calcio Gourmet con 69 punti

Categoria Basket:

– Basket Sardegna con 64 punti

– Reggio a Canestro con 9 punti

– La giornata tipo con 8 punti

Categoria Tennis:

– Il mondo del Tennis di Federico Bazan con 44 punti

– Il Blog del Tennis con 33 punti

Categoria Ciclismo:

– Cinzia in Bici con 342 punti

– Ciclocolor con 40 punti

– Ruoteraggiecatena con 1 punto

Categoria Motori:

– Formula Race con 357 punti

– F1 World con 18 punti

– Cuore Desmo con 4 punti

Categoria Altri Sport:

– Il blog di Daniele Bartocci con 488 punti

– Nati Sportivi con 476 punti

– In2theWhite con 334 punti

Ecco i primi 3 classificati della top 20 generale:

– Il blog di Daniele Bartocci

– Nati Sportivi

– Formula Race