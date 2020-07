Boccia a Venezia, condividiamo principi autonomia

“C’è una condivisione di principi su cui si poggia la richiesta dell’autonomia, i principi della piena attuazione della Costituzione”. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, a margine dell’inaugurazione della mostra sui 50 anni della Regione Veneto a Venezia. “Quanto Mattarella ci ricorda che l’autonomia è la forza dell’unità nazionale se attua i principi di sussidiarietà, ci dice di ottemperare in fretta al nostro dovere – ha rilevato Boccia – che è quello di attuare tutta la nostra Costituzione.

Il Consiglio regionale veneto unanimemente è d’accordo nell’attuare tutta la nostra Costituzione e sono qui per ribadirlo”. “Non ci siamo mai fermati nemmeno nei mesi drammatici di lotta al Coronavirus – ha ricordato Boccia -. i nostri uffici non si sono mai fermati; ma sono qui anche ribadire che il lavoro è sull’attuazione dell’autonomia differenziata, separando i livelli essenziali delle prestazioni, sulle quali il Parlamento dovrà esprimersi”.