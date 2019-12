Bonifica: In arrivo altri 41 mln di Euro per opere infrastrutturali irrigue. Pan “In Veneto con queste risorse arriviamo a stanziamenti complessivi per oltre 200 mln”

Adeguamento del sistema irriguo canale maestro posto in destra del torrente Alpone ai fini della razionalizzazione della risorsa idrica proveniente dal bacino dell’Adige

Impianto pluvirriguo Medoaco – trasformazione irrigua su 1.200 ettari nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano in provincia di Vicenza

Ricarica dell’acquifero in fascia pedemontana in destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei comuni di Molvena, Mason, Breganze, Schiavon e Sandrigo in Provincia di Vicenza

CdB Brenta