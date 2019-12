Bonus mobilità. Incentivi alla rottamazione per i residenti nel Comune

Verona rientra tra le città che possono usufruire del Bonus Mobilità recentemente introdotto. Quindi, secondo quanto stabilito dal Decreto Clima da poco convertito in legge, i residenti nel Comune hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per ottenere gli incentivi legati alla rottamazione di auto o motocicli, introdotti dal bonus. Modalità e termini per ottenerli saranno definiti, dai Ministeri competenti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

L’obiettivo del Bonus Mobilità è quello di ridurre le emissioni inquinanti per migliorare la qualità dell’aria. Ad essere interessati sono i residenti nel Comune di Verona, proprietari di auto omologate fino alla classe Euro 3 e di motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.

L’incentivo previsto, che sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse, è pari a 1500 euro per ogni auto rottamata e a 500 euro per ogni motociclo rottamato.

Il bonus va utilizzato, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette, anche a pedalata assistita.