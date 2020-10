“Buona Vita” di Marco Piredda: un romanzo che parla d’amore, di ferite e di destino

Per la rubrica “Un libro per te”, oggi vi consigliamo il primo romanzo di un autore esordiente, Marco Piredda, classe 1996.

“Buona Vita” è un romanzo sentimentale ma non banale, che tratta temi come l’amore, il dolore e il destino, offrendo una riflessione sul senso della vita.

Su un Freccia Lecce-Milano, Agata e Alex fanno un incontro-scontro. Due ragazzi dalle personalità molto diverse, quasi contrapposte, che non si sopportano, almeno finché non trovano la giusta chiave di lettura reciproca. Hanno tante cose da raccontarsi e tanti pensieri da esprimere, sembra quasi che si conoscano da una vita. Sempre più vicini, ma dimenticano che anche il viaggio più lungo arriva a destinazione.

Da un capo all’altro dell’Italia, il racconto delle vite di due persone che hanno molto più in comune di quanto pensano. Seguendo l’andamento dei loro pensieri, si arriverà a Milano con una nuova consapevolezza e il filo del racconto avrà dei nodi imprevisti che lasceranno tutto in bilico fino alla fine.

Un romanzo che insegna ad amarci e ad amare la vita, a lasciarci il passato alle spalle, rialzarsi e correre più veloci di prima, con lo sguardo fisso in avanti augurandosi una “buona vita”.

I personaggi principali di questo romanzo sono Agata e Alex, due ragazzi che si conoscono su un treno. Agata è una donna molto determinata e sicura di sé nel lavoro, mentre nella vita quotidiana ha molte insicurezze e fragilità. È razionale, per questo non agisce mai d’istinto. Metterà in dubbio l’amore per “l’uomo perfetto” Bernardo, suo promesso sposo, solo quando incontrerà Alex.

Alex è un uomo dolce e sensibile che si nasconde dietro una corazza da duro. La morte del fratellino, di cui si sente colpevole, gli ha provocato un senso di colpa che si è portato dietro fino all’età adulta. È rimasto molto scottato dal tradimento di sua moglie Marika con Roberto, suo miglior amico. Ma l’incontro con Agata cambierà tutto.

Il romanzo “Buona Vita” si può acquistare a questo link, preordinando la propria copia cartacea in pochi semplici click. Sono disponibili gratuitamente le prime 32 pagine del romanzo.