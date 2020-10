Buongiorno dalla tappa 10 del Giro d’Italia

Dopo il primo giorno di riposo, la Corsa Rosa riparte in Abruzzo, da Lanciano, con la tappa dei muri.

Lanciano, 13 ottobre 2020 – Buongiorno dalla decima tappa del 103^ Giro d’Italia, in programma dal 3 al 25 ottobre e organizzato da RCS Sport. La Lanciano – Tortoreto di 177 km è una frazione mossa con 3 GPM di 4a categoria e 1 GPM di 3a.

La corsa ha passato il km 0 alle ore 12:03 con il gruppo forte di 145 corridori. Non partiti i dorsali n. 94 – Lawson Craddock (EF Pro Cycling) 134 – Jack Haig (Mitchelton – Scott), 135 – Lucas Hamilton (Mitchelton – Scott), 136 – Michael Hepburn (Mitchelton – Scott), 137 – Damien Howson (Mitchelton – Scott), 138 – Cameron Meyer (Mitchelton – Scott), 171 – Steven Kruijswijk (Team Jumbo – Visma), 172 – Koen Bouwman (Team Jumbo – Visma), 173 – Tobias Foss (Team Jumbo – Visma), 174 – Chris Harper (Team Jumbo – Visma), 175 – Tony Martin (Team Jumbo – Visma), 176 – Christoph Pfingsten (Team Jumbo – Visma), 177 – Antwan Tolhoek (Team Jumbo – Visma), 178 – Jos Van Emden (Team Jumbo – Visma), 186 – Michael Matthews (Team Sunweb)

Il live della corsa è disponibile all’indirizzo http://www.giroditalia.it/it/live/

Nella tappa di oggi, la lista dei corridori dotati del dispositivo per il monitoraggio dati in tempo reale di Velon può essere scaricata da questo link.

METEO

Lanciano (Partenza): Sereno, 15°C. Vento: moderato NE – 14 km/h.

Tortoreto (16:15 circa – Arrivo): Poco nuvoloso, 14°C. Vento: moderato NO – 10 km/h.

CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

2 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 30”

3 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 39”

4 – Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling Team) a 53″

5 – Vincenzo Nibali (Trek – Segafredo) a 57″

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da – Arnaud Demare (Groupama – FDJ) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) Maglia Bianca , leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step), indossata da Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step), indossata da Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) Tappa 10 – LANCIANO-TORTORETO – 177km

Tappa mista con finale sui muri del Teramano. La prima parte fino a Francavilla al Mare si svolge lungo la costiera adriatica con alcuni passaggi cittadini di un certo impegno. Lasciata la costa la corsa si porta a Chieti attraverso diverse salite che culminano con il Muro del Tricalle (fino al 18%) che porta nel capoluogo Teatino. Si rientra sulla costa fino a Giulianova dove dopo pochi chilometri inizia il “circuito finale” di circa 40 km costellato di muri. Si passa una prima volta da Tortoreto (borgo alto) per scendere sulla ss.16 e raggiungere Martinsicuro e quindi la salita molto impegnativa di Colonnella (10% medio, 18% max), seguita a breve distanza dal muro di Controguerra (24%) per ritornare a Tortoreto da un altro versante (max 20%) e dopo pochi chilometri affrontare ancora quello iniziale (max 18%) che scollina a circa 10 km dall’arrivo.

Ultimi KMs

Ultimi 10 km dapprima in discesa e quindi gli ultimi 7 totalmente pianeggianti con sostanzialmente due sole vere curve. Ai 5 km una curva a gomito dopo un sottopasso ferroviario e ai 3500 m l’ultima curva a destra che immette nel lunghissimo rettilineo finale. Da segnalare un restringimento ai 1700 m dovuto a una rotatoria. Arrivo largo 8 m su asfalto.



COPERTURA TV

I palinsesti della Tappa 10 del Giro d’Italia sono disponibili a questo link.



AMBASCIATRICI ROSA DEL GIRO

Oggi in arrivo sarà presente Elisa Di Francisca, Ambasciatrice della Corsa Rosa per la tappa 10: schermitrice italiana, specializzata nel fioretto. Campionessa olimpica ai Giochi della XXX olimpiade di Londra 2012 sia nell’individuale sia nella gara a squadre, ha vinto la medaglia d’argento ai Giochi della XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro nel 2016 nella prova individuale.



CONFERENZA POST TAPPA

Al seguente link sarà possibile seguire la conferenza stampa del vincitore e della Maglia Rosa: https://webtvksoft.tv/giro2020pressconference/

Si prega di notare che la conferenza stampa non ha un orario preciso ma tendenzialmente avverrà circa mezz’ora dopo la fine della tappa.



RIDE GREEN

Prosegue il cammino “green” del Giro, anche nell’ultima tappa sono stati differenziati i 2.021 kg di rifiuti raccolti, di cui l’89% sarà avviato a riciclo attraverso i consorzi di filiera e le piattaforme di riciclo del territorio, dando così un contributo all’economia circolare e evitando emissioni.