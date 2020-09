Buongiorno dalla tappa 5 della Tirreno-Adriatico

Norcia, 11 settembre 2020 – Buongiorno dalla quinta tappa della Tirreno-Adriatico EOLO, in programma dal 7 al 14 settembre e organizzata da RCS Sport: 202 km con partenza da Norcia e arrivo a Sarnano-Sassotetto.

Una tappa impegnativa con numerose asperità da affrontare prima della Salita finale al Sassotetto da Sarnano: 14.2 km al 5.8% di media e con punte massime fino al 12%. Su questo arrivo nel 2018 vinse Mikel Landa, davanti a Rafał Majka e George Bennett.

Anche la tappa di oggi attraversa molte delle zone del centro Italia colpite dai terremoti del 2016. La Tirreno-Adriatico EOLO abbraccia idealmente le popolazioni colpite da questo dramma.

Il gruppo forte di 166 unità è transitato al KM 0 alle 10.36.

METEO

Norcia (Partenza): Parzialmente nuvoloso, 23°C. Vento: debole – 8kmh, E.

Sassotetto (16.00 circa – Arrivo): Prevalentemente sereno, 22°C. Vento: moderato – 11kmh, NE.

Potete trovare la lista completa dei corridori dotati del dispositivo per il monitoraggio dati in tempo reale di Velon oggi a questo link.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Michael Woods (EF Pro Cycling)

2 – Rafał Majka (Bora – Hansgrohe) a 9″

3 – Fausto Masnada (Deceuninck – Quick-Step) a 18″

4 – Lucas Hamilton (Mitchelton – Scott) a 27″

5 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 30″

6 – Geraint Thomas (Team Ineos) a 34″

7 – Simon Yates (Mitchelton – Scott a 34″

8 – Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team) a 34″

9 – Jack Haig (Mitchelton – Scott) a 47″

10 – James Knox (Deceuninck – Quick-Step) a 47″

LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Michael Woods (EF Pro Cycling)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Maglia Arancio, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Michael Woods (EF Pro Cycling) – indossata da Hector Carretero (Movistar Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni –Lucas Hamilton (Mitchelton – Scott)

PUNTI E ABBUONI IN PALIO

Durante la tappa ci saranno 13 secondi di abbuono massimo in palio per la classifica generale, 3 sul traguardo volante e 10 sul traguardo finale per il primo classificato. Vi sono inoltre 17 punti per la classifica della Maglia Arancio e 35 punti per quella di miglior scalatore.

LA TAPPA DI OGGI

Tappa n. 5 – Norcia – Sassotetto (202km)

Tappa molto impegnativa numerose salite di cui 3 classificate GPM. In partenza si scala la Forca di Ancarano (non classificata GPM) per entrare nei monti Sibillini. Dopo Visso si sale al Santuario di Macereto preceduto dallo scollinamento di Santa Margherita. Raggiunta Polverina inizia una sequenza di salite e discese che non ha attimi di respiro e/o pianura fino all’arrivo. Si scalano tra le altre le salite di San Ginesio, Gualdo e Penna San Giovanni. Il tracciato si presenta estremamente articolato sia altimetricamente che planimetricamente. Si svolge prevalentemente su strade con fondo da buono a leggermente usurato e dalla carreggiata di media dimensione. Salita finale al Sassotetto da Sarnano di 14.2 km al 5.8% di media e con massime fino al 12%.

Ultimi km

Ultimi chilometri della tappa coincidono con la salita finale al Sassotetto. Si tratta di una salita dalla pendenza abbastanza costate tra il 6 e il 7% con alcuni picchi locali oltre il 10% e costituita da lunghi rettilinei intervallati da tornanti. La pendenza si addolcisce a ridosso dell’arrivo. Il rettilineo di arrivo misura una larghezza di 7 m ed è lungo 100 m su fondo asfaltato in leggera salita.

NORCIA

Norcia, si trova nella splendida Valnerina, dove l’Umbria costeggia le Marche. Faceva parte dell’antico impero romano, ma le sue radici risalgono molto più indietro, al popolo sabino che abitava in questa zona. Il cristianesimo arrivò durante il III secolo lasciando un segno sulla città: qui nacquero santi fratelli gemelli Santa Scolastica e San Benedetto, santo patrono d’Europa, che fondò la prima comunità cristiana monastica in Italia.

Sorta vicino ai Monti Sibillini, Norcia offre meravigliosi scenari della natura, soprattutto durante il periodo di fioritura, quando l’altopiano di Castelluccio dà sfoggio di uno spettacolo naturale unico al mondo: un tappeto di colori e profumi!

Altri aromi che non dimenticherai sono quelli della gastronomia: le delizie culinarie fanno di Norcia la capitale della carne, tanto che il termine “norcineria” per indicare le salumerie è ormai utilizzato in tutta Italia. Qui vengono prodotti salami di alta qualità, prosciutto e molte altre prelibatezze tra cui lenticchie minuscole e tenere; funghi e tartufi di montagna; formaggio (in particolare pecorino e caciotta), e anche il vino locale è degno di nota.

SARNANO-SASSOTETTO

Ai piedi dei Monti Sibillini, in provincia di Macerata sorge Sarnano, uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera arancione del Touring Club Italiano. Tra i suoi punti d’interesse, la chiesa di San Francesco, dedicata al poverello di Assisi in memoria della sua visita al paese, e la Piazza Alta, con il Palazzo dei Priori e il Palazzo del Popolo, dentro il quale, su desiderio di alcune famiglie, agli inizi dell’Ottocento è sorto il Teatro della Vittoria, un piccolo gioiello di poco più di cento posti. E ancora la Pinacoteca, la chiesa di Santa Maria di Piazza e l’Abbazia di Piobbico, arroccata tra le montagne. I dintorni del borgo sono un paradiso per gli amanti dello sport: dagli 11 chilometri di piste da sci da cui, nelle giornate limpide, si vede il mare ai percorsi per trekking e mountain bike, ai sentieri per una semplice passeggiata a piedi, in bici o a cavallo, ma anche una scuola di volo per provare l’esperienza del deltaplano e del parapendio. Infine, per i momenti di relax, il Parco delle Terme di Sarnano. Il territorio è stato protagonista di un traguardo volante del Giro d’Italia 2018 e, nello stesso anno, arrivo di tappa della Tirreno-Adriatico.

COPERTURA TV

I palinsesti della Tappa 5 della Tirreno-Adriatico EOLO sono disponibili a questo link.