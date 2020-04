Caccia: Regione Veneto proroga al 31 Maggio termini per iscrizione agli ambiti territoriali, autorizzazione agli appostamenti e rinnovo assemblee

Venezia, 1 aprile 2020

Con il decreto odierno del direttore della Direzione Agroambiente e gestione ittico faunistico venatoria la Regione Veneto ha prorogato al 31 maggio il termine per i cacciatori per iscriversi agli Ambiti di caccia delle province di Verona, Vicenza e Treviso e ai Comprensori alpini di Verona e Vicenza, in vista della prossima stagione venatoria 2020-2021.

Analoga proroga è stata prevista per il rilascio (o rinnovo) dell’autorizzazione per l’appostamento di caccia in tutto il territorio regionale e per la convocazione delle assemblee degli Ambiti territoriali e dei Comprensori alpini di caccia e l’approvazione dei bilanci di rendiconto.

La proroga della scadenza, originariamente prevista al 31 marzo, è motivata dalle restrizioni alla mobilità e dai divieti di assembramento adottate per contenere l’emergenza pandemica da Covid 19.