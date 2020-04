Caccia: Regione Veneto proroga i termini per consegna tesserini venatori e per assemblee ambiti territoriali e comprensioni alpini

Venezia, 22 aprile 2020

Proseguono gli interventi della Regione del Veneto per facilitare il rispetto delle misure di restrizione e distanziamento connesse all’emergenza Covid 19, anche nel mondo venatorio.

“Con un apposito provvedimento – sottolinea l’assessore regionale alla caccia Giuseppe Pan – la Giunta ha prorogato al prossimo 18 settembre il termine ultimo per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020. Il termine ordinario, già oggetto di una prima proroga, cadeva proprio nel periodo di prima e più restrittiva attuazione delle misure di distanziamento sociale; per questo abbiamo anche voluto prevedere delle ulteriori misure – procedurali ed organizzative – per limitare gli spostamenti e ridurre al minimo gli assembramenti. Sarà così possibile restituire il tesserino della passata stagione venatoria nel momento del ritiro di quello per la prossima stagione. Abbiano anche voluto promuovere tra i cacciatori la possibilità di provvedere alla restituzione in forma collettiva, delegando le proprie associazioni o gli Ambiti territoriali o i Comprensori alpini di caccia, prevedendo anche, da parte delle nostre strutture territoriali, la ricezione contingentata e su appuntamento, in modo da ridurre al minimo le occasioni di assembramento”.

Con lo stesso provvedimento, prosegue ancora Pan, sempre al fine di contingentare e limitare spostamenti e assembramenti, è stata prorogata la convocazione delle assemblee per l’approvazione dei rendiconti finanziari degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini al prossimo 31 ottobre, in coincidenza con altri appuntamenti assembleari.

“Il provvedimento prevede infine il coinvolgimento delle associazioni venatorie per favorire l’attuazione di queste misure e la disponibilità delle strutture regionali ad attivare idonee modalità di accesso all’utenza. Anche in questo caso – conclude l’assessore – è solo con il concorso attivo di tutti che possiamo ottenere i risultati che hanno portato la nostra Regione ad essere citata come esempio nel contenimento di Covid 19”.