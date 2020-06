Cade comignolo privato. Chiuso ai pedoni un arco di Porta Borsari

Da un edificio privato, di via corso Porta Borsari 57c/d, è caduto al suolo un pezzo di comignolo. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno ordinato al proprietario dell’abitazione la sistemazione urgente e definitiva del manufatto. I pompieri hanno eliminato l’intonaco ancora pericolante del comignolo. Per ragioni di sicurezza, non riuscendo il proprietario dell’abitazione ad attivarsi in tempi strettissimi, gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per delimitare con nastro bianco-rosso l’arco di destra di Porta Borsari (provenendo da corso Cavour). In questo modo viene impedito il passaggio dei pedoni per prevenire eventuali pericoli.