Calorosi applausi per “Lucia di Lammermoor”, titolo inaugurale della Stagione Lirica 2020 della Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico

Domenica 26 gennaio alle 15.30, ha debuttato al Teatro Filarmonico di Verona Lucia di Lammermoor, titolo inaugurale della Stagione Lirica 2020 di Fondazione Arena. Il pubblico numeroso presente in Teatro ha accompagnato con calorosi applausi l’intera esecuzione del capolavoro di Donizetti.

L’allestimento è firmato da Renzo Giacchieri per regia e costumi, le scene e il projection design sono di Alfredo Troisi, i movimenti mimici sono ideati da Barbara Pessina e le luci sono del lighting designer areniano Paolo Mazzon. Alla guida dei complessi areniani si è distinto il maestro ucraino Andriy Yurkevych, impegnato per la prima volta in una produzione operistica sul palcoscenico veronese.

Nel cast Ruth Iniesta ed Enkeleda Kamani si alternano nel ruolo della protagonista a fianco di Enea Scala e Pietro Adaini come Sir Edgardo di Ravenswood. Alberto Gazale e Biagio Pizzuti vestono i panni di Lord Enrico Ashton, mentre Simon Lim dà voce a Raimondo Bidebent. Enrico Zara è Lord Arturo Buclaw e Riccardo Rados è Normanno; infine Lorrie Garcia interpreta il personaggio di Alisa.

Per informazioni e prenotazioni :

Ufficio Formazione della Fondazione Arena di Verona

tel. (+39) 045 8051933 – fax (+39) 045 590638 – scuola@arenadiverona.it