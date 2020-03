Camera di Commercio di Verona: CORONAVIRUS, accesso ai servizi e lavoro agile

Coronavirus, la Camera di Commercio informa le imprese e gli altri utenti sulle nuove modalità di accesso ai servizi individuate per far fronte al contenimento del virus Covid-19 e adotta il lavoro agile per la quasi totalità dei dipendenti.

Ai fini del contenimento dell’emergenza Coronavirus da lunedì 16 a mercoledì 25 marzo 2020, la Camera di Commercio di Verona è aperta al pubblico solo nella sede centrale di Corso Porta Nuova 96 dal lunedì al venerdì secondo le modalità previste dal sito www.vr.camcom.it. Le sedi periferiche di San Bonifacio, Villafranca e Legnago sono chiuse dal 16 marzo al 3 aprile 2020.

Gli utenti sono invitati ad utilizzare in via prioritaria i servizi on line disponibili sul sito della Camera di Commercio e a preferire i contatti con gli uffici tramite i canali e-mail, telefonici o telematici.

In caso di accesso alla sede, previsto su appuntamento per attività indifferibili, gli utenti sono tenuti ad attenersi alle regole precauzionali prescritte dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli addetti agli sportelli.

“In questo difficile momento rimaniamo a fianco delle imprese – afferma il Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona, Cesare Veneri – garantendo tutti i servizi necessari per lo svolgimento dell’attività, nel rispetto delle ordinanze previste per contrastare la diffusione del virus. Invitiamo gli utenti ad evitare gli spostamenti e ad utilizzare in via prioritaria i servizi on line disponibili sul sito www.vr.camcom.it, nonchè e a preferire i contatti con gli uffici tramite i canali e-mail, telefonici o telematici.

Nel caso di assoluta necessità di recarsi agli sportelli, sarà consentito l’accesso solo ad una persona per volta, previa registrazione all’ingresso. Nel frattempo per garantire ai lavoratori dell’ente la possibilità di operare in totale sicurezza abbiamo adottato la modalità di lavoro agile per la quasi totalità del personale, dotandole di quanto necessario per garantire i servizi erogabili on line anche da remoto”.