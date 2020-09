Camera di Commercio di Verona: domani 17 ore 16 – webinar sul mercato del marmo in Canada

erona, 16 settembre 2020. Prosegue il progetto RiVer, Riparti Verona con una serie di workshop sui mercati di sbocco: giovedì 17 settembre la Camera di Commercio scaligera organizza il webinar IL MARMO ITALIANO IN CANADA sulle opportunità e nuove prospettive per le imprese veronesi.

L’iniziativa si terrà online, su zoom, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana dell’Ontario – Canada giovedì 17 settembre alle ore 16.00. Ci si può iscrivere on line al link https://www.vr.camcom.it/it/attivita/webinar-il-mamo-italiano-canada-opportunit%C3%A0-e-nuove-prospettive-17-settembre-2020-ore-1600. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo mail sviluppo @vr.camcom.it

Tra gli invitati canadesi saranno presenti Connie Barillari, membro del Cda di Terrazzo, Tile and Marble Association of Canada (Ttmac). Ttmac è un’associazione canadese che unisce tutte le aziende commerciali e produttrici del settore marmo, per creare business sia a livello nazionale che internazionale. Parteciperà poi Moreno Ruaro, titolare dell’azienda Marble Trend che illustrerà la situazione attuale del settore marmo in Canada, nonché la sua esperienza di buyer internazionale, sempre presente alle fiere europee del marmo, tra le quali Marmomacc. Per le imprese veronesi che parteciperanno al webinar la Camera di commercio può organizzare, gratuitamente su richiesta, meeting B2B online con buyers canadesi interessati a conoscere la loro offerta. Ulteriori info alla pagina dedicata al VERONA-TORONTO DESK.

Inoltre, sempre grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio di Verona e la Camera di Commercio Italiana dell’Ontario – Canada, le imprese veronesi del comparto marmo hanno inoltre accesso a incontri one to one con buyers canadesi grazie all’allestimento del Verona – Toronto Desk, altra iniziativa del progetto RiVer attiva fino a luglio 2021- Si tratto di uno sportello online a favore delle imprese del comparto marmo e meccanica per la promozione ed intercettazione delle opportunità nel mercato canadese. Il servizio prevede la possibilità di organizzare meeting gratuiti online direttamente con un funzionario della Camera di Commercio italiana in Ontario-Canada, per valutare le opportunità per le aziende veronesi attraverso la ricerca di buyers (distributori, importatori), e l’organizzazione ed assistenza per incontri B2B su appuntamento. È possibile fissare un appuntamento diretto dalle ore 15.00 di ogni giorno, scrivendo all’indirizzo email iccocommerce@italchambers.ca.