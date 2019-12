Camera di Commercio di Verona: Premio per lo sviluppo economico in Veneto a Tosano Supermercati Cerea

Un riconoscimento alle imprese venete che contribuiscono alla crescita economica e sociale del nostro territorio. Con questa motivazione, stamattina nella sede di Unioncamere del Veneto a Marghera (Venezia), sei imprese hanno ricevuto il «Premio Sviluppo economico in Veneto 2019». A Verona il Presidente della Camera di Commercio di verona, Giuseppe Riello, e il Presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza, e Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto hanno premiato Anerio Tosano, presidente della Supermercati Tosano Cerea (Verona).

Il Gruppo Tosano Cerea nasce nel 1970 da un piccolo supermercato a conduzione familiare presente attualmente tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, tra i maggiori esponenti della specializzazione alimentare nel territorio. L’impresa assicura alla clientela unicità degli assortimenti nel settore alimentare, per la cura della persona e l’andamento della casa. Ottima la qualità dei prodotti, disponibili e freschi, a prezzo competitivo e con una chiara tracciabilità della filiera. Elevata l’attenzione verso l’industria di marca, pur ricomprendendo piccole e medie aziende alimentari italiane. Continuo l’interesse e la promozione per i prodotti tipici della cultura enogastronomica locale. Significative le trasformazioni innovative riguardanti l’industria 4.0, particolarmente nella logistica, finalizzate all’aumento della produttività per risorsa e alla sicurezza sul lavoro. Viene valorizzato il contributo specifico dei dipendenti per il buon funzionamento dell’azienda. È offerta una formazione permanente,stimolata la dinamicità e l’iniziativa, sostenendo l’agire in squadra. Il Gruppo Tosano Cerea annovera 15 ipermercati, di circa 5000 metri quadri ciascuno, a gestione diretta, con 3000 dipendenti, con oltre 40.000 referenze per i soli generi vari.