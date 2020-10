Campagna anti influenzale. Il Comune mette a disposizione dell’ULSS spazi nelle circoscrizioni

Campagna anti influenzale, il Comune mette a disposizione gli spazi delle Circoscrizioni per la somministrazione delle dosi vaccinali.L’Amministrazione ha infatti risposto positivamente alla richiesta dell’Ulss 9 di spazi dislocati su tutto il territorio per permettere il massimo rispetto delle misure anti contagio e soprattutto per agevolare le persone più anziane negli spostamenti. “Abbiamo accolto subito l’appello dell’Ulss– spiega l’assessore al Decentramento Marco Padovani -. La campagna anti influenzale è iniziata e, come era prevedibile, c’è molta richiesta da parte dei cittadini. Per andare incontro alle categorie più deboli, e in particolare agli anziani, mettiamo a disposizione alcune sale delle Circoscrizioni che verranno temporaneamente adibite ad ambulatorio, con personale qualificato dell’Ulss. Tale soluzione permette anche di garantire al meglio le misure anti-covid, evitando assembramenti e garantendo le distanze tra operatori e pazienti. Abbiamo già individuato gli spazi per ciascuna Circoscrizione, stanze che anche a causa della pandemia sono poco utilizzate, tempo poche ore e saranno disponibili per la campagna anti influenzale”. Questi gli spazi messi a disposizione dal Comune.Questi gli spazi messi a disposizione dal Comune. In seconda Circoscrizione, la sala del Centro Polifunzionale in via Quinzano; in terza Circoscrizione il salone del Centro in via Brunelleschi 12, in zona Stadio; in quinta Circoscrizione la sala consiliare in via Benedetti; in sesta Circoscrizione la sala studio del Centro Civico Tommasoli in via Perini 7, a Borgo Santa Croce; in settima Circoscrizione la sala in piazza Fondo Frugose, 3; l’ex sala consiliare in piazza Madonna di Campagna,1; il salone del Centro Anziani Protagonisti di San Michele in via Fedeli, 12; in ottava Circoscrizione la sala polifunzionale ‘Papa Giovanni Paolo II’ in piazza Penne Nere,2 a Montorio.