Campidoglio, al via reperimento volontario tra dipendenti capitolini per la Protezione Civile di Roma Capitale

Reperire nuovo personale volontario che lasci temporaneamente l’ambito in cui lavora adesso per operare presso la Direzione Protezione Civile di Roma Capitale. È l’obiettivo di una nota inviata a tutte le strutture da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane.

“Coesione, collaborazione e solidarietà sono gli ingredienti per superare questa complicatissima fase. È con questo spirito che i dipendenti capitolini stanno affrontando l’emergenza, dando un contributo straordinario. La Protezione Civile di Roma Capitale ha bisogno di nuove energie e chiediamo ai nostri lavoratori di dare il loro contributo nei servizi di assistenza ai cittadini“, sottolinea la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Il contenuto della procedura di reperimento verrà pubblicato, a cura dell’Ufficio Mobilità Interna, nella Bacheca virtuale di interscambio attivata nell’area riservata dipendenti del sito istituzionale di Roma Capitale.

“Ringrazio sentitamente tutti i nostri dipendenti, che in varie forme e modalità stanno garantendo il funzionamento della macchina amministrativa. Ora chiediamo loro uno sforzo in più, per imprimere una spinta in più al lavoro della nostra Protezione Civile, che svolge una funzione decisiva a beneficio di tutti i nostri cittadini“, commenta l’Assessore al Personale Antonio De Santis.