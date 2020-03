Campidoglio, Centri Antiviolenza: garantita assistenza telefonica durante emergenza Covid-19

Roma, 18 marzo 2020 – I Centri Antiviolenza di Roma Capitale continuano la loro attività di sostegno alle donne vittime di violenza di genere anche durante l’emergenza Covid-19 garantendo assistenza telefonica e rispondendo a tutte le richieste di aiuto. I loro numeri sono attivi h24 e sono disponibili sul portale istituzionale. Saranno assicurate quindi consulenze specialistiche sia di tipo psicologico sia legale. Sono collegati al numero telefonico nazionale 1522, gratuito e attivo h24.

“Roma resta vicina alle donne anche e soprattutto in questa fase di emergenza. Ci è stato richiesto di rimanere a casa, ma per molte donne questo può rivelarsi un grave problema. I Centri Antiviolenza di Roma Capitale continueranno ad offrire i propri servizi garantendo assistenza telefonica e rispondendo a tutte le richieste di aiuto”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“In un momento delicato come quello che stiamo vivendo è fondamentale non spezzare il legame dei cittadini con servizi e supporti essenziali. I nostri Centri Antiviolenza continuano ad essere attivi e pronti a rispondere alle segnalazioni delle donne per affrontare situazioni critiche che potrebbero verificarsi in questo periodo”, dichiara l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì.

Gli appuntamenti, invece, presso le sedi fisiche dei Centri Antiviolenza saranno fissati esclusivamente nei casi di particolare criticità della situazione di violenza rilevata dalle operatrici. I colloqui si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni del Governo e della Regione Lazio nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Per tutte le informazioni sui Centri Antiviolenza di Roma Capitale e sui numeri attivi è possibile consultare il sito https://bit.ly/2Ud1Mjr