Campidoglio, commercio ambulante: urtisti regolarmente avvisati del provvedimento di spostamento dalle aree del Centro Storico

Roma, 3 gennaio 2020 – Sono destituite di ogni fondamento le dichiarazioni rilasciate alla stampa dagli ambulanti della categoria “urtisti” – interessati dal provvedimento di spostamento dei banchi dalle zone di Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona e Tridente – secondo cui il Campidoglio non avrebbe ufficialmente notificato loro l’atto, legittimando pertanto la loro permanenza in loco.

Le comunicazioni ufficiali alle Associazioni di Categoria sono state infatti regolarmente inviate in data 30 dicembre 2019, in vista dell’esecutività dell’atto in vigore dal 1 gennaio 2020.

Nell’ottica di collaborazione e dialogo, il 7 gennaio ci sarà un incontro con le associazioni di categoria.