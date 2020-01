Capodanno 2020: grandissimo successo al Circo Massimo il 31 con circa 140 mila persone

Grandissimo successo ieri sera al Circo Massimo con circa 140mila persone che hanno festeggiato nell’arco delle 6 ore di evento della Festa di Roma 2020. È quanto risulta dai contapersone ai varchi, che hanno registrato picchi di presenze poco dopo la mezzanotte con 40mila persone in contemporanea, capienza massima prevista per motivi di sicurezza. Ascanio Celestini, Carmen Consoli e SKIN, tra gli altri, hanno animato la serata che quest’anno è ancora cresciuta, registrando il perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza pianificati e messi in campo, che hanno permesso al pubblico e agli artisti uno svolgimento sereno della manifestazione.

La Festa di Roma 2020 prosegue anche oggi, 1 gennaio, fino alle 21, sempre ad ingresso gratuito con 1000 artisti impegnati in parate, spettacoli, installazioni site specific, performance musicali e video, che si svolgeranno tra piazza dell’Emporio, Isola Tiberina, Giardino degli Aranci e piazza Bocca della Verità.

Tutti sono invitati a partecipare a questo viaggio spettacolare e visionario dedicato alla bellezza e alla grandiosità della Terra, attraversando i cinque ecosistemi realizzati appositamente per la Festa: il mondo del ghiaccio e dell’acqua dolce, il mondo colorato dei pascoli e delle praterie, il mondo dei deserti, il mondo delle giungle, delle foreste e dei boschi, il mondo del mare.

Il pubblico potrà accedere all’area degli eventi da piazza dell’Emporio, Ponte Palatino, via della Greca, via dei Cerchi, via Petroselli, Isola Tiberina e Lungotevere de’ Cenci.

Si consiglia di spostarsi in metro (fermate Piramide e Circo Massimo) e con il tram 8.