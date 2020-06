Carlo Conti e Zucchero in Arena. Stasera al TG1, la settimana di eventi ‘Da Verona accendiamo la musica’

Ancora una volta l’Arena è in diretta nazionale. Domani sera, dall’anfiteatro scaligero, Carlo Conti e Zucchero annunceranno, durante il Tg1 delle 20, la maratona artistica ‘Da Verona accendiamo la musica’. Dal 2 al 6 settembre, infatti, l’anfiteatro scaligero ospiterà una cinque giorni di eventi nazionali in diretta televisiva per far ripartire l’intero settore musicale.

Tutti i riflettori si accenderanno sulla nostra città. I più importanti cantanti e musicisti italiani, dopo mesi di stop a concerti e spettacoli, torneranno insieme a calcare il palcoscenico del teatro all’aperto più grande del mondo. A Verona arriveranno tutti i numeri uno della canzone, ma anche i giovani emergenti. Una iniziativa dedicata ai professionisti dello spettacolo, non solo artisti dunque ma anche tecnici, manager, agenzie, presentatori, ballerini, costumisti, maestranze e tutti coloro che da mesi aspettano di poter lavorare.

E subito dopo sarà la volta dei Power Hits Estate 2020, sempre in diretta. Tanti cantanti torneranno il 9 settembre per il concerto di Rtl 102.5, che ha raccolto l’eredità di Festivalbar. Una settimana, insomma, di grandi eventi tv.

Ad annunciare l’iniziativa, lasciando la suspense in attesa del collegamento di domani sera, il sindaco Federico Sboarina. “Per la prima volta nella storia della nostra città e dell’intero Paese, tutti gli artisti si uniranno per riaccendere la musica dal vivo dopo mesi di silenzio – ha detto il sindaco -. E lo faranno proprio da Verona. Dopo le esibizioni di Diodato e Grigolo, dopo le serate-evento della lirica che partiranno a fine luglio, ancora una volta i riflettori internazionali saranno puntati sulla nostra città. Da domani a settembre sarà una continua promozione di Verona e dell’Arena. Nessun’altra città si può permettere un simile biglietto da visita, il nostro monumento simbolo sta richiamando grandi eventi e produzioni. Ci stiamo lavorando da mesi perché volevamo essere pronti non appena gli spettacoli fossero ripartiti, si parla non solo di un indotto importantissimo per il nostro territorio ma anche di far tornare a lavorare un comparto con migliaia di professionisti. E poi è un ulteriore tassello per riportare la nostra città alla normalità, ossia con i milioni di turisti che avevamo prima. Già in questi giorni le strade e le piazze di Verona sono tornate a riempirsi, sono sicuro che vedremo i frutti di tutta questa pubblicità”.