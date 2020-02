Carnevale, il saluto dell’assessore alla Coesione sociale agli ospiti del “Contarini” e dell'”Antica scuola dei Battuti”

Ieri, pomeriggio in visita al centro servizi “Contarini” della Gazzera e all'”Antica scuola dei Battuti” di Mestre per l’assessore alla Coesione Sociale, presente nelle due residenze per anziani delle Istituzioni pubbliche assistenze veneziane (Ipav) per condividere un momento di convivialità con gli ospiti e gli operatori, in queste giornate di Carnevale.

Con lui Pierluigi Polesel, presidente Ipav, i consiglieri Ipav Laura Besio, Federica Zago e Filippo Battistelli e Andrea Zampieri e Marino Favaretto, rispettivamente direttori del “Contarini” e dell'”Antica scuola dei Battuti”.

L’assessore ha sottolineato il ruolo che rivestono, nel tessuto sociale di Venezia, due strutture come queste che forniscono un supporto e un servizio sempre più importante per il territorio.

“In questi giorni di Carnevale – ha dichiarato – abbiamo ritenuto giusto passare dei momenti insieme agli anziani residenti in queste strutture dell’Ipav sia per portare i saluti dell’Amministrazione comunale che per trascorrere con loro momenti di festa e allegria. Una visita che, dopo questa di Mestre, ripeteremo anche in altre residenze del centro storico. Il nostro ringraziamento va agli ospiti che ci hanno accolto e a tutti gli operatori e ai volontari che quotidianamente affrontano le bellezze e le difficoltà del lavoro che svolgono per i nostri anziani”.