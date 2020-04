Carraro, “Quest’anno fabbriche aperte anche ad agosto e straordinari per recuperare la produzione”

VENEZIA, 1 APR – “Dovremo recuperare la produzione e la produttività perduta, e per farlo serviranno straordinari, turni stringenti. E diciamo chiaro che quest’anno le fabbriche dovranno restare aperte anche ad agosto”. Lo afferma, in un’intervista, il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. Una ripresa che dovrà avvenire “in totale sicurezza”.

Per il leader degli industriali c’erano realtà, come Bergamo e Brescia, dov’era evidente che bisognava chiudere, ma non in Veneto, “dopo che nelle aziende avevamo attuato i protocolli di sicurezza. Si sono chiuse aziende che potevano proseguire”.

Carraro si dice pronto a sedere al tavolo per il rilancio proposto dal sottosegretario Variati. “Siamo responsabili e non possiamo non partecipare – conclude – Ci piace l’idea di un rinascimento industriale del Veneto. La crisi ha messo un po’ in discussione il globalismo industriale. Potremmo riportare in Italia alcune parti della produzione, bisogna ragionare sui nuovi settori, su tutti il biomedicale”.

Fonte: ANSA.