Celebrazioni san Michele: questa mattina in piazza Ferretto l’alzabandiera col sindaco Brugnaro

Ha assunto quest’anno un significato particolare l’alzabandiera che, come da tradizione, questa mattina, in piazza Ferretto, ha aperto le celebrazioni in onore di san Michele, patrono di Mestre: la cerimonia è stata infatti il primo impegno istituzionale del secondo mandato del sindaco Brugnaro.

“Oggi – ha sottolineato nel suo discorso il primo cittadino – è un giorno particolarmente emozionante anche perché mi trovo a intervenire in questa solenne occasione proprio all’indomani della mia seconda ufficiale investitura a sindaco della città. Abbiamo alle spalle mesi particolarmente difficili duranti I quali abbiamo dovuto affrontare l’acqua granda eccezionale dello scorso novembre, un quinto referendum sulla separazione che ha sancito la nostra volontà a restare uniti e una pandemia che ha messo in difficoltà tanti nostri concittadini.

Nonostante questo abbiamo sempre dimostrato tutta la nostra compattezza e serietà nel guardare avanti, nel non farci scoraggiare e, soprattutto, abbiamo avuto il coraggio di scegliere da quale parte stare.

Ora è tempo di continuare la strada intrapresa, di coinvolgere tutti coloro che hanno veramente voglia di scendere in campo e di dare una mano per costruire assieme e senza pregiudizi il futuro dei tanti giovani che vogliono continuare a vivere in questa città.”

Presenti alla cerimonia anche il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, il questore, Maurizio Masciopinto, i rappresentanti dei vari Corpi delle Forze dell’ordine, le delegazioni delle associazioni combattentistiche.

Gli onori alla bandiera sono toccati al picchetto della Polizia di Stato, di cui san Michele è il protettore.

Mestre, 29 settembre 2020