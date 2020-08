“Cena di san Gregorio Magno”, prosegue il restauro della grande tela di Paolo Veronese custodita nel refettorio del Santuario di Monte Berico a Vicenza nell’ambito del programma Restituzioni di Intesa Sanpaolo

Dopo lo stop forzato durante il lockdown, nel mese di giugno sono riprese le attività di restauro della Cena di san Gregorio Magno, la grande tela di Paolo Veronese, di proprietà del Comune di Vicenza, custodita nel refettorio del Santuario di Monte Berico.

Purtroppo con l’emergenza sanitaria da Coronavirus si è reso necessario interrompere le iniziative di “Aspettando Veronese 2020”, il calendario di proposte culturali che comprendeva visite guidate al cantiere di restauro, incontri di approfondimento, percorsi didattici per le scuole e happening musicali.

Le attività proposte, tutte a partecipazione gratuita, che dovevano proseguire fino a giugno, sono state promosse dal Comune di Vicenza e da Intesa Sanpaolo che ha scelto di sostenere il grande progetto di restauro del capolavoro di Veronese in occasione dei 30 anni di Restituzioni, programma avviato nel 1989 a Vicenza attraverso il quale sono state restaurate oltre 1500 opere del patrimonio pubblico del Paese.

In attesa di riprendere le visite guidate al cantiere di restauro, a cura dell’Associazione Guide Turistiche Autorizzate, le pagine facebook (@MuseiCiviciVicenza), instagram e twitter (@MuseiVicenza) propongono ogni martedì il racconto a puntate dell’attività di restauro, corredato da immagini. Il racconto si può seguire attraverso l’hashtag #AspettandoVeronese.

“È stato veramente spiacevole interrompere il nutrito programma di eventi che aveva l’obiettivo di accompagnare il pubblico alla conoscenza dell’autore e del periodo storico in cui l’opera è stata realizzata attraverso approfondimenti che spaziavano dalla storia dell’arte alla musica coinvolgendo anche le scuole – spiega l’assessore alla cultura -. È stato possibile, infatti proporre solo due degli appuntamenti previsti con importanti relatori: Paola Marini, presidente della Fondazione Roi, già direttrice delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e Xavier Salomon, curatore della Frick Collection di New York. Fortunatamente, dopo alcuni mesi di interruzione, è ripreso il restauro e in autunno ci auguriamo di poter riprendere con le visite al pubblico e di riorganizzare le conferenze, il tutto secondo la normativa anti-Covid”.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, afferma: “Il patrimonio d’arte italiano è il bene più prezioso del nostro Paese e Intesa Sanpaolo si impegna a difenderlo curando il più importante programma di restauri al mondo al fianco delle istituzioni pubbliche. Restituzioni nasce proprio a Vicenza nel 1989 e qui abbiamo inaugurato la prima sede delle Gallerie d’Italia. Riconsegnare alla comunità il monumentale capolavoro di Veronese restaurato è il modo migliore per festeggiare i trent’anni del progetto e per dare evidenza al forte legame della nostra Banca con la città”.

Il restauro, avviato nel settembre del 2019, è condotto dalla ditta Valentina Piovan con l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza. Il restauro terminerà nel corso del 2021.

Ad oggi è stato effettuato il distacco dell’opera dalla parete per consentire le operazioni di controllo conservativo del supporto, e si sono inoltre concluse le indagini diagnostiche preliminari della tela a cura della Soprintendenza. Da metà gennaio è iniziata la pulitura del dipinto, come previsto dal progetto approvato dalla medesima Soprintendenza.

L’opera è in fase di studio sia da un punto di vista storico-conservativo attraverso il controllo delle fonti documentarie, iconografiche e il confronto con altre opere dell’autore, sia da un punto di vista scientifico con la verifica puntuale attraverso indagini chimiche e fisiche di supporto all’intervento di restauro.