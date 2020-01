Cerchi o offri lavoro? La nuova rubrica de “Il Giornale dei Veronesi” ti dà una mano!

“Cerco-Offro lavoro” è la nuova rubrica de “Il Giornale dei Veronesi”, costruita appositamente per chi cerca o offre lavoro.

Se sei alla ricerca di un lavoro, ti basterà inviare una mail a cercooffrolavoro@ilgiornaledeiveronesi.it in cui indichi le tue generalità, un riassunto dei tuoi studi e delle tue eventuali esperienze e il tipo di professione di cui sei alla ricerca. Il tuo annuncio verrà pubblicato, previo consenso al trattamento dei dati personali, direttamente sulla rubrica del giornale e sulla nostra pagina Facebook, in modo assolutamente gratuito! Il tuo annuncio potrà essere letto da tutti i nostri lettori e contattarti personalmente nel caso in cui abbiano delle offerte per te.

Se invece offri un lavoro e sei alla ricerca di qualcuno che abbia determinate capacità, scrivici a cercooffrolavoro@ilgiornaledeiveronesi.it precisando nell’oggetto “Offro lavoro” e verrai contattato personalmente su come procedere con la pubblicazione dell’offerta. La tua offerta sarà visibile sulla nostra rubrica e avrai la possibilità di pubblicare l’offerta sulla nostra pagina Facebook anche per più giorni.

Il Giornale dei Veronesi viene incontro alle tue esigenze, aspettiamo numerosi le vostre mail!

A presto!

La Redazione.