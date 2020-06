Ciclismo, Operazione Amarcord: 12 giugno 1994 e il Giro di Pantani (e Berzin)

In attesa del ritorno del grande ciclismo post-Covid, è ancora l’amarcord a parlare, e dopo il ricordo del Giro 1990 ( http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/ciclismo-operazione-amarcord-18-maggio-1990-e-il-giro-di-gianni-bugno/ ) è il turno del 1994.

Favorito d’obbligo di quella corsa era la maglia rosa uscente, lo spagnolo Indurain (primo anche nel 1992, oltre che nei Tour 1991, 1992 e 1993). Principali avversari erano gli italiani Chiappucci, Bugno e Argentin. Curiosità destavano i giovani russi Berzin (primo nella Liegi di quella stagione) e Tonkov, possibili sorprese.

La vittoria, per gli annali, fu di Evgenij Berzin (12 giugno a Milano), che tenne la leadership per diciotto giorni, vincendo pure tre tappe, ma, per i più, quello sarà ricordato come il Giro di Marco Pantani. Il giovane semisconosciuto romagnolo, dopo un meritato trionfo a Merano, spadroneggiò (5 giugno) all’Aprica, in una tappa mitica (con Stelvio, Mortirolo e Santa Cristina), relegando a tre minuti il compagno di squadra Chiappucci e a quasi quattro l’inattaccabile Indurain. Il piccolo scalatore rivelò al mondo quel giorno tutto il suo valore sportivo, dimostrando una lettura di gara perfetta e una resistenza alla fatica straordinaria, caratteristiche che lo faranno grande. Rimasto solo sul terribile Mortirolo a metà gara, dove piegò le resistenze di Berzin e De Las Cuevas e sgretolò il gruppo. In discesa fu, poi, ripreso dal navarro. Senza, però, perdersi d’animo e con lucidità, lo attese, collaborò con l’iberico, prese fiato e si preparò per la successiva impresa: staccare sul difficile Santa Cristina il plurivincitore di Giro e Tour. Mentre Miguel, con le gambe pesanti come pietre, naufragava sui tornanti di quell’ultima salita, Marco volava e arrivava a braccia alzate all’Aprica. Il resto è storia del ciclismo.

Per Indurain fu quella la prima vera sconfitta della sua eccezionale carriera (la seconda sarà a Les Arcs nel 1996). Per Pantani fu, invece, la prima vera impresa di una, purtroppo, sfortunata e non troppo lunga vita sportiva.

Matteo Peretti / 96