Circoscrizione 2^ – “A Valdonega e Borgo Trento vanno mantenuti gli uffici postali”

Con un documento approvato a maggioranza nella seduta del 20 gennaio scorso, anche la Circoscrizione 2^ ribadisce la necessità di mantenere in servizio gli uffici postali di via Marsala e via Arsenale in considerazione della loro collocazione geografica, della situazione demografica dei quartieri su cui insistono e della tipologia di utenza che vi si rivolge.

Si tratta, infatti, di quartieri densamente popolati e con una presenza molto elevata di anziani, i quali rappresentano l’utenza principale che ricorre ai servizi degli uffici postali, in particolare per il ritiro della pensione e per il pagamento delle bollette.

Nell’ordine del giorno si fa presente che, chiusi gli sportelli, gli utenti di Valdonega, dovrebbero recarsi in via Ciro Menotti o in Piazza Isolo con l’aggravante della conformazione geografica del territorio che si sviluppa lungo un versante collinare; mentre gli utenti di via Arsenale dovrebbero far sempre riferimento alla sede di Menotti o recarsi oltre Adige in via Cattaneo.