Circoscrizione 2^ – Iniziativa “Esci dalla rete, entra in città”

Un calendario di incontri promossi direttamente dalle consigliere e dai consiglieri della Circoscrizione 2^ che saranno presenti per raccogliere, da parte dei cittadini, segnalazioni e proposte da esaminare nelle Commissioni di Lavoro e da sottoporre, poi, agli uffici competenti.

E’ una proposta che nasce con l’intento di favorire la partecipazione attiva e il contributo dei cittadini alla gestione del bene pubblico: abbiamo preso atto che lo sviluppo dei social media, in particolare i gruppi facebook che aggregano i quartieri, ha portato i cittadini a ritenerli mezzi per portare a conoscenza problematiche riscontrate nelle zone di residenza, tralasciando i canali istituzionali che possono più facilmente portare alla loro soluzione.

Le Circoscrizioni, pur avendo da Regolamento costitutivo competenze limitate, rimangono il primo e più diretto punto di contatto per raccogliere segnalazioni e suggerimenti al fine di migliorare la vivibilità dei quartieri. Da qui l’iniziativa di organizzare a cadenza mensile, a partire dal mese di febbraio, incontri nei quartieri della Circoscrizione (Parona, Quinzano, Avesa, Ponte Crencano/Pindemonte, Valdonega e Borgo Trento) in spazi comunali durante i quali i cittadini, sulla modulistica già predisposta dal Comune di Verona, hanno la possibilità di consegnare le proprie segnalazioni che saranno, successivamente, assegnate alle competenti Commissioni Circoscrizionali per l’esame e la formulazione di soluzioni alle Direzioni Comunali o l’organizzazione di iniziative ed eventi.

Il primo appuntamento sarà a Parona oggi lunedì 3 febbraio presso il Centro di Incontro e Aggregazione della Terza Età in Largo Stazione Vecchia ore 20:30.