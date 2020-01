Cittadinanza attiva: la presidente del Consiglio Damiano dà il via da Mestre alla consegna delle tessere elettorali ai ragazzi di tutte le scuole superiori

È partita oggi, lunedì 20 gennaio, l’iniziativa promossa dal Comune di Venezia con i servizi di Europe direct, Servizio civile e Servizio elettorale che vede la consegna da parte della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano delle tessere elettorali ai ragazzi di tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale.

Si tratta di un gesto simbolico, voluto per stimolare gli studenti alla partecipazione attiva alla vita della comunità, esercitando i propri compiti di cittadino, tra cui il voto. Fino al 19 febbraio la presidente Damiano visiterà personalmente le scuole dove, oltre alla consegna delle tessere, il personale dei servizi Europe direct, Servizio civile e Servizio elettorale presenterà ai neo-diciottenni le tematiche della cittadinanza attiva e responsabile, della non violenza e del Servizio civile universale.

Le prime scuole visitate sono state, a Mestre, l’Istituto comprensivo “Berna”, l’Istituto salesiano “San Marco”, l’Istituto di istruzione secondaria “Luigi Luzzatti” e il Liceo scientifico e linguistico Statale “Ugo Morin”.

“La cittadinanza attiva è fondamentale per garantire la partecipazione alla vita di una comunità, di una nazione o di un continente, come l’Europa, – ha dichiarato la presidente Damiano agli studenti – quando si raggiunge la maggiore età ci si assume anche la responsabilità di essere cittadini con precisi diritti e doveri, che sono correlati all’impegno civile. Il voto è l’esempio massimo di partecipazione attiva, un diritto che ora diamo per scontato, ma che è frutto di lotte e sacrifici, come altri principi universali. Partecipare alla vita di una comunità – ha continuato la presidente – significa quindi non solo informarsi e comportarsi da ‘cittadino’, ma anche la possibilità di metterci la faccia, impegnandosi direttamente per cambiare ciò che non va. Questo è un momento importante per voi – ha concluso – per la prima volta in concreto potrete esprimere la vostra opinione e costruire il vostro futuro”.

Venezia, 20 gennaio 2020