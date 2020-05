Cittadini di Venezia sempre più “smart”: da inizio 2020 più di 5.500 certificati rilasciati online. Battistella: “Siamo passati da 33 certificati al giorno ai 42 di quest’anno. Numeri che promuovono il nostro impegno a incentivare i servizi digitali”

Dal 1° gennaio al 10 maggio di quest’anno sono stati 1820 gli utenti che si sono collegati al portale DiMe per richiedere complessivamente 5530 certificati online.

“I numeri non mentono mai e, se facciamo qualche piccola statistica, emerge che i dati disponibili per quest’anno sono ben superiori se paragonati a quelli del 2019 – dichiara il consigliere delegato all’Innovazione e Smart city Luca Battistella – Infatti, se nei primi mesi del 2020 si è registrata una media di circa 42 certificati rilasciati al giorno, lo scorso anno la stessa media si attestava su 33. Una differenza che si accentua se prendiamo a campione il solo mese di marzo, che nel 2019 aveva visto l’erogazione di 636 certificati e nel 2020 ben 1175. Ancora più interessante è analizzare i dati rilevati dal 1° marzo al 10 maggio, ovvero il periodo di maggior incidenza delle restrizioni stabilite dal governo per limitare i contagi da Coronavirus: in quei giorni sono stati erogati 2.766 certificati online con una media quotidiana che, nonostante il picco massimo del 20 aprile con 93 certificati e i picchi minimi del 12 e 19 aprile con 7, si è dimostrata leggermente inferiore a quella dell’anno in corso con 38 certificati al giorno. Un dato che dimostra come, al di là dell’emergenza sanitaria, la cittadinanza sta preferendo evitare le file agli sportelli e ottenere le certificazioni in maniera telematica. Un risultato che ci sprona a perseverare nell’informatizzazione continuando comunque a fornire i servizi allo sportello per quei cittadini che non hanno possibilità di interagire con l’Amministrazione attraverso il portale”.

Dai dati emerge anche che quei 1820 utenti che, in media, si sono collegati per ottenere 3 certificati a testa, hanno complessivamente richiesto: 1120 certificati di residenza, 1110 certificati contestuale famiglia-residenza, 459 certificati di stato di famiglia, 411 certificati contestuali residenza- cittadinanza, 408 estratti di morte, 382 estratti di matrimonio, 366 estratti di nascita, 261 certificati di morte, 249 certificati contestuali famiglia-residenza-cittadinanza, 235 certificati di nascita, 229 certificati di matrimonio, 143 certificati di stato libero, 89 certificati contestuali residenza-cittadinanza-stato libero, 45 certificati contestuali residenza-cittadinanza-diritti politici, 14 certificati di iscrizione liste elettorali e 9 estratti di unione civile.

Si ricorda che se si risiede nel Comune di Venezia e si possiede un’identità digitale (SPID, CNS, CIE) si possono ottenere tante diverse tipologie di certificati (ad esempio il certificato di residenza o di stato famiglia), ma anche effettuare alcune pratiche più complesse direttamente online sulla piattaforma DiMe. Nel caso in cui non si possegga SPID si può richiederlo direttamente al Comune inviando una mail a prenotaspid.venezia@venis.it: si verrà ricontattati e verranno fornite tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle credenziali senza necessità di recarsi allo sportello. “Un servizio che sta funzionando molto bene – conclude Battistella – tanto che negli ultimi mesi oltre 850 cittadini hanno usufruito di questa possibilità”.