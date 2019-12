Claudio Maffeis nuovo Presidente della società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica

Il prof. Claudio Maffeis, direttore della U.O.C. di Pediatria a indirizzo diabetologico e malattie del metabolismo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e docente di Pediatria al dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili dell’università di Verona, è stato nominato presidente della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica. La nomina è avvenuta in occasione del XXII Congresso nazionale della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, che si è tenuto dal 21 al 23 novembre 2019 a Milano.

Questa nomina è un importante riconoscimento dell’attività assistenziale, scientifica e didattica svolta da Maffeis in ambito endocrino-diabetologico, e rappresenta un traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra condotto con la sua equipe. “L’obiettivo principale che vorrei raggiungere con questo mandato” – spiega Maffeis – “è promuovere e sostenere il trasferimento immediato delle più recenti innovazioni su prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie endocrino-metaboliche e del diabete, per favorire l’uniformità di cura e assistenza a tutti i bambini e adolescenti del Paese. Solo la costante attività di ricerca e formazione svolta dai pediatri endocrinologi e diabetologi, unitamente all’impegno assistenziale, consentirà di raggiungere questo ambizioso obiettivo, e lavoreremo per questo”.

Le patologie endocrino-metaboliche e il diabete sono in costante aumento nei bambini e adolescenti, con evidente impatto sulle famiglie. È pertanto necessario rinnovare gli sforzi per ottenere ulteriori miglioramenti nella diagnosi e nel trattamento di queste malattie. In questa prospettiva, la Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica ha il compito di promuovere il progresso delle conoscenze scientifiche e la loro applicazione in ambito assistenziale, oltre a sensibilizzare società, operatori e amministratori su questi temi.