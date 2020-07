Codive, Luca Faccioni riconfermato alla Presidenza

Luca Faccioni è stato riconfermato alla presidenza del Codive Condifesa Verona, il consorzio di agricoltori per l’assicurazione agevolata in agricoltura. Faccioni, al suo quarto mandato, guiderà per altri tre anni la principale realtà assicurativa con contributi pubblici della provincia.

“La corretta gestione del rischio aziendale – afferma Faccioni – utilizzando il sistema assicurativo agevolato è l’unica maniera per garantirsi un reddito agricolo, funestato oltre che dal mercato dei prezzi e dagli insetti alieni anche da eventi metereologici estremi. Nel 2019 sono stati registrati 163 giorni “no” per l’agricoltura contro i 143 del 2018. I soci del Codive hanno denunciato i danni subiti ed hanno ricevuto risarcimenti per 53,9 milioni di euro. Il costo a carico delle aziende è stato pari ad 18,7 milioni. Quest’anno ancora non siamo in grado di fare stime, ma, nonostante, il Covid sono aumentate le imprese che ricorrono all’assicurazione, soprattutto i vivai e le imprese della frutta e del vino”.

Il nuovo Consiglio di amministrazione di Codive è composto dal vicepresidente, Mauro Mantovani, da Giovanni Adami, Marco Borghetti, Filippo Carrarini, Moreno Cavazza, Riccardo Franco, Elia Gugole, Alberto Mantovanelli, Umberto Parodi, Enrico Tirapelle e Giampietro Valbusa.

Il collegio sindacale è presieduto da Dante Micheli, affiancato da Carol Pomes e Luciano Giarola.