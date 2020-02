Coldiretti Verona. Ad Avesa festa per il primo compleanno del mercato a km zero. Laboratori didattici per bambini della Scuola primaria e dolci di Carnevale. Venerdì 14-2 ore 10

Primo compleanno ad Avesa per il mercato a km zero di Campagna Amica e Coldiretti Verona. Per festeggiare, l’appuntamento è venerdì 14 febbraio dalle ore 10 in poi con i laboratori didattici per gli alunni della scuola primaria “A. Pisano” di Avesa e degustazione di galani e frittelle preparati dagli agrichef di Terranostra Verona. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Circoscrizione 2^ del Comune di Verona.

Con il laboratorio della fattoria didattica “Spigolo”, i bambini, divisi a gruppi, potranno imparare a realizzare il sale profumato. Per tutti ci saranno dolci di Carnevale fatti al momento e con l’occasione si potranno chiedere informazioni sulla preparazione alla agrichef Fiorella Dal Negro dell’Agriturismo “Alle Torricelle”.

«Siamo soddisfatti dell’andamento del mercato a km zero ad Avesa durante l’anno. C’è stata un’affluenza continua in tutte le stagioni con la richiesta da parte dei clienti di aggiungere banchi con altri prodotti. Viene premiata la freschezza delle produzioni locali e il rapporto diretto con gli agricoltori e allevatori che forniscono informazioni, consigli e, spesso, ricette. Gli effetti positivi per i consumatori si fanno sentire anche nella riduzione degli sprechi alimentari poiché i prodotti durano più giorni, si possono acquistare in piccole quantità e senza imballaggi», precisa Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a km zero di Campagna Amica e Coldiretti Verona.