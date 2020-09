Coldiretti Verona. Lessinia: come valorizzare il settore lattiero caseario. Tavola rotonda giovedì 10 settembre alle 20.30 a Erbezzo

Verona, 8 settembre 2020 – “La valorizzazione del settore lattiero caseario in Lessinia” è il titolo della tavola rotonda che si terrà, in occasione della 113° Fiera del bestiame, giovedì 10 settembre alle 20.30 al “Palalinte” (palazzetto dello sport) di Erbezzo. L’iniziativa è organizzata dalla Coldiretti di Verona in collaborazione con il Comune di Erbezzo e il Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Il comparto lattiero caseario in Lessinia comprende circa 400 stalle di vacche da latte e oltre 150 malghe che producono intorno a un milione di quintali di latte all’anno di cui quasi la metà trasformati in formaggi tipici.

Dopo i saluti di Lucio Campedelli, Sindaco di Erbezzo e Raffaello Campostrini, presidente del Parco naturale regionale della Lessinia, interverranno: Roberto Rubino, Presidente Anfosc-Associazione Formaggi sotto il Cielo, Marcello Volanti, veterinario esperto di zootecnia Biologica, Fabrizio Cestaro, responsabile Sanità Animale Servizi Veterinari AULSS 9 Scaligera, Luciano Bertocchi, responsabile Assistenza Tecnica Settore Vacche da Latte Gruppo Veronesi, Alberto Turrina, consigliere comunale Comune di Erbezzo, delegato agli Alti Pascoli, un rappresentante del Consorzio Monte Veronese. Moderatore sarà Enzo Gambin, direttore di Aipo Verona; le conclusioni saranno di Daniele Salvagno, Presidente Coldiretti Verona.

La partecipazione alla tavola rotonda, organizzata, nel pieno rispetto della normativa per l’emergenza Covid-19, è valida come riconoscimento dei crediti formativi professionali per gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati di Verona.