Coldiretti Verona. Partita da San Bonifacio la sanificazione delle strade con i mezzi agricoli. 10 giovani imprenditori impegnati ieri per le strade del paese

Verona, 18 marzo 2020 – E’ iniziata da San Bonifacio la sanificazione delle strade a cura dei giovani agricoltori di Coldiretti Verona. Martedì 17 marzo dalle 20 alle 22, 10 imprenditori agricoli hanno utilizzato i loro mezzi agricoli attrezzati di atomizzatori per disinfettare le strade del paese con un prodotto specifico fornito dall’Amministrazione comunale.

Si tratta di una iniziativa concordata con la Protezione Civile e resa immediatamente operativa dopo l’annuncio del governatore del Veneto Luca Zaia.

“I trattori possono operare nelle città e nei paesi riuscendo a raggiungere – sottolinea Alex Vantini delegato regionale e provinciale di Giovani Impresa Coldiretti – anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali”.

“E’ un intervento, a titolo gratuito, spinto dal senso di responsabilità dei giovani agricoltori nei confronti della popolazione per offrire, in questo difficile momento di emergenza, il loro impegno, così come stanno operando le migliaia di imprenditori agricoli del territorio scaligero che garantiscono continuità di forniture alimentari nonostante le difficoltà”, aggiunge Vantini.

Altre Amministrazioni comunali hanno espresso interesse per l’intervento di sanificazione delle strade da parte dei mezzi agricoli.