Coldiretti Verona. Salute e alimentazione al centro di un webinar per i consumatori. Venerdì 31 luglio alle 11. Prenotazioni via mail

Cosa c’è nel carrello della spesa? Leggiamo le etichette? Quali sono i cibi amici della salute? Alcuni esperti attraverso studi ed esperienze nel campo agricolo, della salute e dell’analisi di mercato, daranno indicazioni e consigli ai consumatori che si trovano ogni giorno di fronte alla scelta di quali alimenti portare in tavola.

Verona, 29 luglio 2020 – «La salute nel piatto: consigli per una spesa consapevole, salva portafoglio e ambiente» è il titolo del seminario online che Coldiretti Verona organizza per fornire ai consumatori tutte le informazioni utili per un carrello della spesa con prodotti che facciano bene alla salute, all’economia domestica e del territorio, senza tralasciare la salvaguardia ambientale. L’appuntamento del webinar gratuito è venerdì 31 luglio alle 11. Per accedere alla piattaforma è necessario registrarsi inviando una mail a verona@coldiretti.it.

I relatori dell’incontro moderato da Giuseppe Ruffini, direttore Coldiretti Verona, della durata di circa un’ora saranno Lorenzo Bazzana, responsabile del settore economico della Coldiretti nazionale che parlerà di “Come risparmiare e aiutare l’ambiente attraverso una spesa giusta, attenta e consapevole” anche con uno sguardo alla lettura delle etichette delle confezioni. L’agronomo Simone Costantini si focalizzerà sulle buone pratiche agricole per il cibo sano portando esempi veronesi. La parola passerà poi a Debora Viviani, ricercatrice del dipartimento di Scienze Umane Università di Verona che illustrerà “Gli stili alimentari dei consumatori veronesi”. Infine, la biologa nutrizionista Veronica Guerra evidenzierà perché la salute è strettamente collegata al cibo che mangiamo. Il suo intervento sarà: “Nutrirsi dal territorio: La sana alimentazione della dieta mediterranea”.

Le conclusioni saranno di Franca Castellani, vice presidente di Coldiretti Verona.

«Obiettivo di questo incontro, a cui ne faremo seguire altri dopo l’estate, è far conoscere a chi tutti i giorni va a fare la spesa e cucina per sé e per la propria famiglia come scegliere i prodotti più salutari e perché preferire alimenti locali e italiani anziché stranieri. L’agricoltura italiana, del resto, è la più green d’Europa con il maggior numero di certificazioni alimentari a livello comunitario per prodotti a denominazione di origine Dop/Igp che salvaguardano tradizione e biodiversità, grazie anche al maggior numero di imprese che coltivano biologico. L’’Italia, inoltre, è il Paese con le regole produttive più rigorose nelle caratteristiche dei prodotti alimentari», evidenzia Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona.